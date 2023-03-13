Вѣденѣева (Калинина) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вѣденѣева (Калинина) Анастасія

Место рождения

село Ивановка, Покровской волости

Дата рождения

01.11.1893

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1868 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1893

Отец: Калинина Антоній

Мать: Калинина Ефросинія

село Ивановка, Покровской волости
Бракосочетание
06.11.1909

Муж: Вѣденѣевъ Иванъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1912

Дочь: Ильина Прасковія

Отец ребёнка: Вѣденѣевъ Иванъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вѣденѣевъ Иванъ

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