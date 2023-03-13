Вѣденѣева (Калинина) Анастасія
Место рождениясело Ивановка, Покровской волости
Дата рождения01.11.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1893
Отец: Калинина Антоній
Мать: Калинина Ефросинія
село Ивановка, Покровской волости
Бракосочетание
06.11.1909
Муж: Вѣденѣевъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.10.1912
Дочь: Ильина Прасковія
Отец ребёнка: Вѣденѣевъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вѣденѣевъ Иванъ