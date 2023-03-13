Вѣденѣевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Веденѣевъ Андрей
Мать: Веденѣева Марина
Бракосочетание
06.11.1909
Жена: Вѣденѣева Анастасія
Рождение ребёнка
24.10.1912
Дочь: Ильина Прасковія
Мать ребёнка: Вѣденѣева Анастасія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вѣденѣева Анастасія