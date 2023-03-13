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Вѣденѣевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Веденѣевъ Андрей

Мать: Веденѣева Марина

Бракосочетание
06.11.1909

Жена: Вѣденѣева Анастасія

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.10.1912

Дочь: Ильина Прасковія

Мать ребёнка: Вѣденѣева Анастасія

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вѣденѣева Анастасія

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