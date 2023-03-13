Калинина (Рогалева) Ефросинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Рогалева) Ефросинія

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

?.09.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1868

Отец: Рогалевъ Семенъ

Мать: Рогалева Марія

Александровка
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Калинина Антоній

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Калининъ Григорій

Отец ребёнка: Калинина Антоній

Рождение ребёнка
01.11.1893

Дочь: Вѣденѣева Анастасія

Отец ребёнка: Калинина Антоній

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
17.11.1900

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Калинина Антоній

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1900

Сын: Калининъ Петръ

Отец ребёнка: Калинина Антоній

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Калинина Антоній

Рождение ребёнка
03.04.1906

Дочь: Калинина Марія

Отец ребёнка: Калинина Антоній

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1910

Сын: Калининъ Михаилъ

Отец ребёнка: Калинина Антоній

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинина Антоній

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