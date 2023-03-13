Калинина (Рогалева) Ефросинія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения?.09.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1868
Отец: Рогалевъ Семенъ
Мать: Рогалева Марія
Александровка
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Калинина Антоній
Рождение ребёнка
1891
Сын: Калининъ Григорій
Отец ребёнка: Калинина Антоній
Рождение ребёнка
01.11.1893
Дочь: Вѣденѣева Анастасія
Отец ребёнка: Калинина Антоній
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
17.11.1900
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Калинина Антоній
Рождение ребёнка
17.11.1900
Сын: Калининъ Петръ
Отец ребёнка: Калинина Антоній
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Калинина Антоній
Рождение ребёнка
03.04.1906
Дочь: Калинина Марія
Отец ребёнка: Калинина Антоній
Рождение ребёнка
07.07.1910
Сын: Калининъ Михаилъ
Отец ребёнка: Калинина Антоній
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калинина Антоній