(Pļoks) Liene — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Pļoks) Liene

(Pļoks) Liene

Место рождения

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

Муж

1824 г.р.

Дети

1848 г.р.
1851 г.р.
1855 г.р.
1858 г.р.
1860 г.р.
1864 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Pļoks Pēteris

Мать: Pļoks Made

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Бракосочетание
05.08.1845

Муж: Pods Inde

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Супруг(-а): Liene Pods (Pļoks)
Рождение ребёнка
20.03.1848

Дочь: Suntažs Zuze

Отец ребёнка: Pods Inde

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
16.03.1851

Сын: Pods Jānis

Отец ребёнка: Pods Inde

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
14.03.1855

Сын: Pods Andrievs

Отец ребёнка: Pods Inde

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
14.10.1858

Сын: Pods Sīmanis

Отец ребёнка: Pods Inde

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
14.10.1860

Сын: Pods Otto

Отец ребёнка: Pods Inde

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
03.05.1864

Сын: Pods Spricis

Отец ребёнка: Pods Inde

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Рождение ребёнка
21.05.1867

Сын: Pods Gusts Gustavs

Отец ребёнка: Pods Inde

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close