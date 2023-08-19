(Pļoks) Liene
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Pļoks Pēteris
Мать: Pļoks Made
Бракосочетание
05.08.1845
Муж: Pods Inde
Супруг(-а): Liene Pods (Pļoks)
Рождение ребёнка
20.03.1848
Дочь: Suntažs Zuze
Отец ребёнка: Pods Inde
Рождение ребёнка
16.03.1851
Сын: Pods Jānis
Отец ребёнка: Pods Inde
Рождение ребёнка
14.03.1855
Сын: Pods Andrievs
Отец ребёнка: Pods Inde
Рождение ребёнка
14.10.1858
Сын: Pods Sīmanis
Отец ребёнка: Pods Inde
Рождение ребёнка
14.10.1860
Рождение ребёнка
03.05.1864
Сын: Pods Spricis
Отец ребёнка: Pods Inde
Рождение ребёнка
21.05.1867
Сын: Pods Gusts Gustavs
Отец ребёнка: Pods Inde
Смерть
Неизвестно