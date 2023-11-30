Pods Gusts Gustavs — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pods Gusts Gustavs

Место рождения

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

21.05.1867

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1867

Отец: Pods Inde

Мать: Liene

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Смерть
До 1941
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