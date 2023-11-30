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Pods Gusts Gustavs
Pods Gusts Gustavs
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Древо
Место рождения
Леясциемс
, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Дата рождения
21.05.1867
Дата смерти
До 1941
Пол
Мужской
Отец
Pods Inde
1824 г.р.
Мать
(Pļoks) Liene
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1867
Отец:
Pods Inde
Мать:
Liene
Леясциемс
, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Смерть
До 1941
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