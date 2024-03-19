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Pods Sīmanis

Место рождения

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

14.10.1858

Дата смерти

04.10.1859

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1858

Отец: Pods Inde

Мать: Liene

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
Смерть
04.10.1859
Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
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