Оболенская (Долгорукова) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1851
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Арсеньева Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Сын: Оболенский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Сын: Оболенский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Дочь: Шиловская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Сын: Оболенский Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Сын: Оболенский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Дочь: Оболенская Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Сын: Оболенский Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Дочь: Шереметева Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Дочь: Прутченко Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Сын: Оболенский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич
Сын: Оболенский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич