Оболенская (Долгорукова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Долгорукова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.01.1851

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1851

Отец: Долгоруков Алексей Алексеевич

Мать: Долгорукова Елизавета Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
На сайте место рождения: Игнатовка
Бракосочетание
30.04.1871

Муж: Оболенский Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Арсеньева Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.1873

Сын: Оболенский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Кокино, Кашира, Московская область
Титул: князь
Рождение ребёнка
30.09.1874

Сын: Оболенский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шиловская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1877

Сын: Оболенский Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
27.07.1878

Сын: Оболенский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Кокино, Кашира, Московская область
Титул: князь
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Оболенская Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.06.1881

Сын: Оболенский Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
05.02.1883

Дочь: Шереметева Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прутченко Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Коренево, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1887

Сын: Оболенский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Рождение ребёнка
17.09.1890

Сын: Оболенский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Оболенский Василий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1930
Царицыно, Царицынская волость, Московский уезд
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