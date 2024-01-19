Оболенский Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1873
Дата смерти22.11.1952
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1873
Титул: князь
Военная служба
1898
Вышел в отставку с чином поpучик запаса
Бракосочетание
1899
Жена: не указана
Жена: Наталья Стир (NATALIE STEER)
Место жительства
12.02.1910
Действительный член Историко-Родословного Общества в Москве
Развод
Около 1918
Жена: не указана
Бывшая жена: Наталья Стир (NATALIE STEER) (умерла в Москве в 1950-х)
Эмиграция
Около 1919
Югославия
Откуда: Москва, Российская империя
Бракосочетание
1920
Жена: не указана
Югославия
Жена: Марина Павловна Тилло (THILLOT) (1899, Санкт-Петербург – 1955, Сент-Женевьев-де-Буа)
Место жительства
Неизвестно
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Смерть
22.11.1952
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