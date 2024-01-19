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Оболенский Василий Васильевич

Место рождения

Кокино, Кашира, Московская область

Дата рождения

01.08.1873

Дата смерти

22.11.1952

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1851 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1873

Отец: Оболенский Василий Васильевич

Мать: Оболенская Мария Алексеевна

Кокино, Кашира, Московская область
Титул: князь
Военная служба
1898
Москва, город федерального значения Москва
Вышел в отставку с чином поpучик запаса
Бракосочетание
1899

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Жена: Наталья Стир (NATALIE STEER)
Место жительства
12.02.1910
Москва, город федерального значения Москва
Действительный член Историко-Родословного Общества в Москве
Развод
Около 1918

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бывшая жена: Наталья Стир (NATALIE STEER) (умерла в Москве в 1950-х)
Эмиграция
Около 1919
Югославия
Откуда: Москва, Российская империя
Бракосочетание
1920

Жена: не указана

Югославия
Жена: Марина Павловна Тилло (THILLOT) (1899, Санкт-Петербург – 1955, Сент-Женевьев-де-Буа)
Место жительства
Неизвестно
?
Смерть
22.11.1952
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