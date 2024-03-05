Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1817 и 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836
Отец ребёнка: Степан Алексеевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1841
Сын: Конин Геннадий???? Степанович
Отец ребёнка: Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Степан Алексеевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Алексеевич
Смерть
Неизвестно