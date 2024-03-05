Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Степановна

Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1817 и 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1814 и 1816 г.р.

Дети

Между 1834 и 1836 г.р.
Между 1839 и 1840 г.р.
Между 1839 и 1841 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836

Сын: Конин Ананий Степанович

Отец ребёнка: Степан Алексеевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1841

Сын: Конин Геннадий???? Степанович

Отец ребёнка: Степан Алексеевич

Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Степан Алексеевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close