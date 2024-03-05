Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1814 и 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1780 и 1783 г.р.

Мать

Между 1782 и 1783 г.р.

Жена

Между 1817 и 1819 г.р.

Дети

Между 1834 и 1836 г.р.
Между 1839 и 1840 г.р.
Между 1839 и 1841 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1816

Отец: Алексей Андреев

Мать: Федора Никитина

Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836

Сын: Конин Ананий Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Степановна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1841

Сын: Конин Геннадий???? Степанович

Мать ребёнка: Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Пелагея Степановна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно
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