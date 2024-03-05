Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1814 и 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1816
Отец: Алексей Андреев
Мать: Федора Никитина
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1836
Мать ребёнка: Пелагея Степановна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1841
Сын: Конин Геннадий???? Степанович
Мать ребёнка: Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Пелагея Степановна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Степановна
Смерть
Неизвестно