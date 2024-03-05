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Конин Ананий Степанович

Место рождения

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1834 и 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1814 и 1816 г.р.

Мать

Между 1817 и 1819 г.р.

Дети

Между 1868 и 1869 г.р.
Между 1874 и 1875 г.р.
Между 1877 и 1878 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1834 и 1836

Отец: Степан Алексеевич

Мать: Пелагея Степановна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869

Сын: Конин Илья Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875

Сын: Конин Иван Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878

Сын: Конин Алексей??? Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178 | стр 234
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин (земледелие)
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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