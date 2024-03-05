Конин Ананий Степанович
Место рожденияс. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Дата рожденияМежду 1834 и 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1834 и 1836
Отец: Степан Алексеевич
Мать: Пелагея Степановна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869
Сын: Конин Илья Ананьевич
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875
Сын: Конин Иван Ананьевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878
Сын: Конин Алексей??? Ананьевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178 | стр 234
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин (земледелие)
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно