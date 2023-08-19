Некрасов Емельян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Некрасов Анисим Емельянов
Мать ребёнка: Некрасова Марья Федоровна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Некрасов Федор Емельянович
Мать ребёнка: Некрасова Марья Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1745