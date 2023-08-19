Некрасов Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Емельян

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Некрасов Анисим Емельянов

Мать ребёнка: Некрасова Марья Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Некрасов Федор Емельянович

Мать ребёнка: Некрасова Марья Федоровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 1745
Ржев, город Ржев, Тверская область
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