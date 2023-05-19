Некрасова (-) Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смерти10.05.1745
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Некрасов Анисим Емельянов
Отец ребёнка: Некрасов Емельян
Рождение ребёнка
1726
Сын: Некрасов Федор Емельянович
Отец ребёнка: Некрасов Емельян
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.05.1745