Некрасова (-) Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Марья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

10.05.1745

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Некрасов Анисим Емельянов

Отец ребёнка: Некрасов Емельян

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Некрасов Федор Емельянович

Отец ребёнка: Некрасов Емельян

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
10.05.1745
Ржев, город Ржев, Тверская область