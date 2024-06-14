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Кононова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

24.12.1890

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Василий Петрович

Отец ребёнка: Кононов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Егор Петрович

Отец ребёнка: Кононов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Кононов Петр Васильевич

Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кононов Иван Петрович

Отец ребёнка: Кононов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1846

Сын: Кононов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Кононов Петр Васильевич

Смерть
24.12.1890

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