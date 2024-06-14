Кононова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти24.12.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кононов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кононов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Кононов Петр Васильевич
Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кононов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1846
Отец ребёнка: Кононов Петр Васильевич
Смерть
24.12.1890