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Кононов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кононов Василий Иванович

Мать: Кононова Феврония Иудина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Василий Петрович

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Егор Петрович

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова Наталья Петровна

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Васильевна

Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кононов Иван Петрович

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
18.04.1846

Сын: Кононов Георгий Петрович

Мать ребёнка: Кононова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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