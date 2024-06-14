Кононов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кононов Василий Иванович
Мать: Кононова Феврония Иудина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова Наталья Петровна
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Васильевна
Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
18.04.1846
Мать ребёнка: Кононова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно