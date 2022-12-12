деревня Кушерека, деревня Кушерека, Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Кушерека

Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Онежский уезд
1003Кушерецкий, пог.при р. Куш.6016153244Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Онежский уезд, Кушерецкая волость
312. Козьминская (Кушерека), деревня бывшая государственная, при речке Кушереке, дворов 99, жителей 716, в. пр. (уездный город 161 в.), школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Онежский район
83929Кушерекадеревня63°48'с.ш.37°11'в.д.P-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Онежский муниципальный район, Малошуйское городское поселение
11646162111д Кушерекадеревня
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