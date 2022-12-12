Кушерека
Онежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1003Кушерецкий, пог.при р. Куш.6016153244Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
312. Козьминская (Кушерека), деревня бывшая государственная, при речке Кушереке, дворов 99, жителей 716, в. пр. (уездный город 161 в.), школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
83929Кушерекадеревня63°48'с.ш.37°11'в.д.P-37-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11646162111д Кушерекадеревня