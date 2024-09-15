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Чеканнов Прохор Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Чеканнов Степан Кирилович

Мать: Чеканнова (Худякова) Степанида Семеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 69об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеканнова (Богомолова) Анисья Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-115л
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Чеканнова) Евдокия Прохоровна

Мать ребёнка: Чеканнова (Торопова) Настасья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-115л
Бракосочетание
15.01.1850 ст.

Жена: Чеканнова (Торопова) Настасья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Чеканнова) Александра Прохоровна

Мать ребёнка: Чеканнова (Торопова) Настасья Антоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-115л
Рождение ребёнка
1855

Сын: Чеканнов Михайло Прохорович

Мать ребёнка: Чеканнова (Богомолова) Анисья Агафоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-114об

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