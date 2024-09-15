Чеканнов Прохор Степанович
Место рождения
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
ГАСО, рев1834, 69об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-115л
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Чеканнова) Евдокия Прохоровна
Мать ребёнка: Чеканнова (Торопова) Настасья Антоновна
ГАСО, 179-1-213-115л
Бракосочетание
15.01.1850 ст.
ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Чеканнова) Александра Прохоровна
Мать ребёнка: Чеканнова (Торопова) Настасья Антоновна
ГАСО, 179-1-213-115л
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чеканнов Михайло Прохорович
Мать ребёнка: Чеканнова (Богомолова) Анисья Агафоновна
ГАСО, 179-1-213-114об