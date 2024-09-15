Чеканнова (Торопова) Настасья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеканнова (Торопова) Настасья Антоновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Торопов Антон Андреевич

Мать: Торопова Н

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-87л
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Чеканнова) Евдокия Прохоровна

Отец ребёнка: Чеканнов Прохор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-115л
Бракосочетание
15.01.1850 ст.

Муж: Чеканнов Прохор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Чеканнова) Александра Прохоровна

Отец ребёнка: Чеканнов Прохор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-115л
Смерть
После 1851
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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