Чеканнова (Торопова) Настасья Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1826
Отец: Торопов Антон Андреевич
Мать: Торопова Н
ГАСО, 179-1-45-87л
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Чеканнова) Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Чеканнов Прохор Степанович
ГАСО, 179-1-213-115л
Бракосочетание
15.01.1850 ст.
ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Чеканнова) Александра Прохоровна
Отец ребёнка: Чеканнов Прохор Степанович
ГАСО, 179-1-213-115л
Смерть
После 1851