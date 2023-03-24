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Агафья Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

31.10.1875

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Яценко Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Яценко Иван Стефанов

Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Вустина Степанова

Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1844

Сын: Яценко Онисифор Степанов

Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1848

Сын: Яценко Яков Степанов

Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович

Смерть
31.10.1875
Полковая Никитовка, Харківська область
Причина смерти: От горячки
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