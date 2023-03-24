Агафья Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти31.10.1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Яценко Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Яценко Иван Стефанов
Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Вустина Степанова
Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1844
Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1848
Сын: Яценко Яков Степанов
Отец ребёнка: Яценко Степан Иванович
Смерть
31.10.1875
Полковая Никитовка, Харківська область
Причина смерти: От горячки