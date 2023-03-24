Яценко Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1805
Дата смерти09.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1805
Отец: Яценко Иван Никитин
Мать: Агафья Михайлова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Яценко Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Агафья Игнатова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Яценко Иван Стефанов
Мать ребёнка: Агафья Игнатова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Вустина Степанова
Мать ребёнка: Агафья Игнатова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Агафья Игнатова
Рождение ребёнка
08.11.1844
Мать ребёнка: Агафья Игнатова
Смерть
09.07.1848
Рождение ребёнка
26.11.1848
Сын: Яценко Яков Степанов
Мать ребёнка: Агафья Игнатова