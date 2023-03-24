Яценко Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1805

Дата смерти

09.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1805

Отец: Яценко Иван Никитин

Мать: Агафья Михайлова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Яценко Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Агафья Игнатова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Яценко Иван Стефанов

Мать ребёнка: Агафья Игнатова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Вустина Степанова

Мать ребёнка: Агафья Игнатова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Агафья Игнатова

Рождение ребёнка
08.11.1844

Сын: Яценко Онисифор Степанов

Мать ребёнка: Агафья Игнатова

Смерть
09.07.1848
Рождение ребёнка
26.11.1848

Сын: Яценко Яков Степанов

Мать ребёнка: Агафья Игнатова

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