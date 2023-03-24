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Яценко Онисифор Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1844

Отец: Яценко Степан Иванович

Мать: Агафья Игнатова

Рождение ребёнка
14.08.1875

Дочь: Наталья Онисифоровна

Мать ребёнка: Яценко Анна Тимофеева

Полковая Никитовка, Харківська область
Рождение ребёнка
02.09.1890

Сын: Яценко Иван Онисифорович

Мать ребёнка: Яценко Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
28.12.1893

Дочь: Анисия Онисифоровна

Мать ребёнка: Яценко Анна Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яценко Анна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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