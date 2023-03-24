Яценко Онисифор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1844
Отец: Яценко Степан Иванович
Мать: Агафья Игнатова
Рождение ребёнка
14.08.1875
Дочь: Наталья Онисифоровна
Мать ребёнка: Яценко Анна Тимофеева
Полковая Никитовка, Харківська область
Рождение ребёнка
02.09.1890
Мать ребёнка: Яценко Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
28.12.1893
Дочь: Анисия Онисифоровна
Мать ребёнка: Яценко Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яценко Анна Тимофеева
Смерть
Неизвестно