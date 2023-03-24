Яценко Яков Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1848
Отец: Яценко Степан Иванович
Мать: Агафья Игнатова
Рождение ребёнка
01.05.1890
Дочь: Еремия Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Никитина
Рождение ребёнка
27.01.1892
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Параскева Никитина
Рождение ребёнка
27.10.1893
Мать ребёнка: Параскева Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Никитина
Смерть
Неизвестно