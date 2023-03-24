Яценко Яков Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯценко Яков Степанов

Яценко Яков Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1848

Отец: Яценко Степан Иванович

Мать: Агафья Игнатова

Рождение ребёнка
01.05.1890

Дочь: Еремия Яковлевна

Мать ребёнка: Параскева Никитина

Рождение ребёнка
27.01.1892

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Параскева Никитина

Рождение ребёнка
27.10.1893

Сын: Яценко Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Никитина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close