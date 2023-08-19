Стюклина (Максакова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стюклина (Максакова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891

Отец: Максаков Григорий Панкратович

Мать: Максакова Анастасия Алексеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.01.1911

Муж: Стюклин Александр Степанович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1912

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Стюклин Александр Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1914

Сын: Стюклин Иван Александрович

Отец ребёнка: Стюклин Александр Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1915

Сын: Стюклин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Стюклин Александр Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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