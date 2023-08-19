Стюклина (Максакова) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1891
Бракосочетание
16.01.1911
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1912
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Стюклин Александр Степанович
Рождение ребёнка
05.05.1914
Сын: Стюклин Иван Александрович
Отец ребёнка: Стюклин Александр Степанович
Рождение ребёнка
13.12.1915
Сын: Стюклин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Стюклин Александр Степанович
Смерть
Неизвестно