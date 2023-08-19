Перепелкин (Куликов) Даниил Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 12.12.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 12.12.1815
Отец: Куликов Кондрат Семенович
Мать: Куликова Анна Власовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Перепелкин Федор Данилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Перепелкина Параскева Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1845
Дочь: Перепелкина Васса Даниловна
Мать ребёнка: Перепелкина Екатерина Каллиниковна
Рождение ребёнка
13.05.1855
Дочь: Перепелкина Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Перепелкина Екатерина Каллиниковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно