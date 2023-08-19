Перепелкин (Куликов) Даниил Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкин (Куликов) Даниил Кондратьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 12.12.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.12.1815

Отец: Куликов Кондрат Семенович

Мать: Куликова Анна Власовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Перепелкин Федор Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Перепелкина Параскева Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1845

Дочь: Перепелкина Васса Даниловна

Мать ребёнка: Перепелкина Екатерина Каллиниковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1855

Дочь: Перепелкина Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Перепелкина Екатерина Каллиниковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелкина Екатерина Каллиниковна

Смерть
Неизвестно
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