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Куликов Кондрат Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Перепелкин Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.03.1814

Сын: Куликов Яков Кондратьевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Власовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 12.12.1815

Сын: Перепелкин Даниил Кондратьевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Власовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1820

Сын: Куликов Павел Кондратьевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Власовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Перепелкин Никанор Кондратьевич

Мать ребёнка: Куликова Анна Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Анна Власовна

Смерть
Неизвестно
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