Куликов Кондрат Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Перепелкин Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 15.03.1814
Сын: Куликов Яков Кондратьевич
Мать ребёнка: Куликова Анна Власовна
Рождение ребёнка
Около 12.12.1815
Сын: Перепелкин Даниил Кондратьевич
Мать ребёнка: Куликова Анна Власовна
Рождение ребёнка
06.01.1820
Сын: Куликов Павел Кондратьевич
Мать ребёнка: Куликова Анна Власовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Перепелкин Никанор Кондратьевич
Мать ребёнка: Куликова Анна Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Анна Власовна
Смерть
Неизвестно