Куликова (Воинова) Анна Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Воинов Влас Панфилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 15.03.1814
Сын: Куликов Яков Кондратьевич
Отец ребёнка: Куликов Кондрат Семенович
Рождение ребёнка
Около 12.12.1815
Сын: Перепелкин Даниил Кондратьевич
Отец ребёнка: Куликов Кондрат Семенович
Рождение ребёнка
06.01.1820
Сын: Куликов Павел Кондратьевич
Отец ребёнка: Куликов Кондрат Семенович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Перепелкин Никанор Кондратьевич
Отец ребёнка: Куликов Кондрат Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно