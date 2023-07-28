Куликова (Воинова) Анна Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Воинова) Анна Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Воинов Влас Панфилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 15.03.1814

Сын: Куликов Яков Кондратьевич

Отец ребёнка: Куликов Кондрат Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 12.12.1815

Сын: Перепелкин Даниил Кондратьевич

Отец ребёнка: Куликов Кондрат Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1820

Сын: Куликов Павел Кондратьевич

Отец ребёнка: Куликов Кондрат Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Перепелкин Никанор Кондратьевич

Отец ребёнка: Куликов Кондрат Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Кондрат Семенович

Смерть
Неизвестно