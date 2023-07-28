Перепелкина Екатерина Каллиниковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1845
Дочь: Перепелкина Васса Даниловна
Отец ребёнка: Перепелкин Даниил Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.05.1855
Дочь: Перепелкина Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Перепелкин Даниил Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно