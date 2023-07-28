Перепелкина Екатерина Каллиниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерепелкина Екатерина Каллиниковна

Перепелкина Екатерина Каллиниковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1845

Дочь: Перепелкина Васса Даниловна

Отец ребёнка: Перепелкин Даниил Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1855

Дочь: Перепелкина Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Перепелкин Даниил Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелкин Даниил Кондратьевич

Смерть
Неизвестно