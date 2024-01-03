Махалёв Николай Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахалёв Николай Васильев

Махалёв Николай Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Махалёв Василий Иосифов

Мать: Махалева Мария Андреева

Бракосочетание
04.06.1886

Жена: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова

Рождение ребёнка
?.10.1887

Сын: Махалёв Михаил Николаев

Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1889

Сын: Махалёв Петр Николаев

Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Махалёв Георгий Николаев

Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова

Рождение ребёнка
?.07.1891

Сын: Махалёв Иоанн Николаев

Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Махалёва) Мария Николаева

Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Махалёв Михаил Николаев Младший

Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1896

Сын: Махалёв Александр Николаев

Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова

Рождение ребёнка
?.03.1898

Дочь: (Махалёва) Александра Николаева

Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.