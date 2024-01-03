Махалёв Николай Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Махалёв Василий Иосифов
Мать: Махалева Мария Андреева
Бракосочетание
04.06.1886
Рождение ребёнка
?.10.1887
Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова
Рождение ребёнка
?.07.1891
Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Махалёва) Мария Николаева
Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Махалёв Михаил Николаев Младший
Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Махалёв Александр Николаев
Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова
Рождение ребёнка
?.03.1898
Дочь: (Махалёва) Александра Николаева
Мать ребёнка: Махалева (Чаренцева) Анна Петрова
Смерть
Неизвестно