Махалева (Чаренцева) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махалева (Чаренцева) Анна Петрова

Место рождения

Бакланское

Дата рождения

1866

Дата смерти

02.09.1898

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.06.1886

Муж: Махалёв Николай Васильев

Рождение ребёнка
?.10.1887

Сын: Махалёв Михаил Николаев

Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев

Рождение ребёнка
1889

Сын: Махалёв Петр Николаев

Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев

Рождение ребёнка
1890

Сын: Махалёв Георгий Николаев

Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев

Рождение ребёнка
?.07.1891

Сын: Махалёв Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Махалёва) Мария Николаева

Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Махалёв Михаил Николаев Младший

Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев

Рождение ребёнка
1896

Сын: Махалёв Александр Николаев

Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев

Рождение ребёнка
?.03.1898

Дочь: (Махалёва) Александра Николаева

Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев

Смерть
02.09.1898
Причина смерти: порок сердца

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