Махалева (Чаренцева) Анна Петрова
Место рожденияБакланское
Дата рождения1866
Дата смерти02.09.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1886
Рождение ребёнка
?.10.1887
Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев
Рождение ребёнка
?.07.1891
Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Махалёва) Мария Николаева
Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Махалёв Михаил Николаев Младший
Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев
Рождение ребёнка
1896
Сын: Махалёв Александр Николаев
Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев
Рождение ребёнка
?.03.1898
Дочь: (Махалёва) Александра Николаева
Отец ребёнка: Махалёв Николай Васильев
Смерть
02.09.1898
Причина смерти: порок сердца