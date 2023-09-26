Максим Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Григорий Игнатьев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1802
Сын: Платон Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1810
Сын: Потап Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1813