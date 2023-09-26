Максим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Григорьевич

Максим Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Григорий Игнатьев

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1802

Сын: Платон Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1810

Сын: Потап Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1813
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close