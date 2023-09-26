Потап Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти03.03.1899
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Максим Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1836
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Дарья Потаповна
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Ирина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.03.1899