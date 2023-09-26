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Потап Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

03.03.1899

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
1838 г.р.
Скрыто настройками приватности
1853 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Максим Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Дарья Потаповна

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Щенников Ефим Потапович

Мать ребёнка: Ирина Ивановна

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.03.1899
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