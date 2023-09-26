Григорий Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Игнатий Григорьев
Мать: Акулина Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Маремьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1772
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Маремьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1777
Рождение ребёнка
1781
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1811