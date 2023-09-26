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Григорий Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1733 г.р.

Дети

Около 1765 г.р.
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Около 1776 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Игнатий Григорьев

Мать: Акулина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Маремьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1768

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маремьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1772

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маремьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Маремьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1777

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маремьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1781

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маремьяна Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1811
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