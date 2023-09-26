Маремьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1765 г.р.
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Около 1776 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1768

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорий Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1772

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорий Игнатьев

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Игнатьев

Рождение ребёнка
1777

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорий Игнатьев

Рождение ребёнка
1781

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорий Игнатьев

Работа или профессия
Неизвестно
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