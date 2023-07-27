Лошкаревы Кирилл Парфенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛошкаревы Кирилл Парфенович

Лошкаревы Кирилл Парфенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Лошкаревы Парфен Миронович

Мать: Лошкаревы Устинья

Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Авдотья Кирилловна

Мать ребёнка: Лошкаревы Анна Евдокимовна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лошкаревы Николай Кириллович

Мать ребёнка: Лошкаревы Анна Евдокимовна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Кирилловна

Мать ребёнка: Лошкаревы Анна Евдокимовна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лошкаревы Василий Кириллович

Мать ребёнка: Лошкаревы Анна Евдокимовна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Смерть
1849
Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close