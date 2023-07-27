Лошкаревы Парфен Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛошкаревы Парфен Миронович

Лошкаревы Парфен Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Лошкаревы Мирон

Мать: не указана

Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1786

Сын: Лошкаревы Василий Парфенович

Мать ребёнка: Лошкаревы Устинья

Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1800

Сын: Лошкаревы Кирилл Парфенович

Мать ребёнка: Лошкаревы Устинья

Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Смерть
1840
Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close