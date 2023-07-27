Лошкаревы Парфен Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1772
Отец: Лошкаревы Мирон
Мать: не указана
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лошкаревы Василий Парфенович
Мать ребёнка: Лошкаревы Устинья
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1800
Сын: Лошкаревы Кирилл Парфенович
Мать ребёнка: Лошкаревы Устинья
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Смерть
1840
Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все