Лошкаревы Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкаревы Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Лошкаревы 1834 Пётр Миронович Лошкарев 68 лет Петра сын Иван 45 лет Иванов сын Мирон 26 лет Миронов сын Тихон 1 год Иванов другой сын Трофим отдан в рекруты в 1828 г... Показать все
Рождение ребёнка
1786

Сын: Лошкаревы Василий Парфенович

Отец ребёнка: Лошкаревы Парфен Миронович

Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1800

Сын: Лошкаревы Кирилл Парфенович

Отец ребёнка: Лошкаревы Парфен Миронович

Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
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