Лошкаревы Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка №8 | 8-я ревизия Лошкаревы 1834 Пётр Миронович Лошкарев 68 лет Петра сын Иван 45 лет Иванов сын Мирон 26 лет Миронов сын Тихон 1 год Иванов другой сын Трофим отдан в рекруты в 1828 г... Показать все
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лошкаревы Василий Парфенович
Отец ребёнка: Лошкаревы Парфен Миронович
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1800
Сын: Лошкаревы Кирилл Парфенович
Отец ребёнка: Лошкаревы Парфен Миронович
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все