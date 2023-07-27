Лошкаревы Анна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкаревы Анна Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Авдотья Кирилловна

Отец ребёнка: Лошкаревы Кирилл Парфенович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лошкаревы Николай Кириллович

Отец ребёнка: Лошкаревы Кирилл Парфенович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Авдотья Кирилловна

Отец ребёнка: Лошкаревы Кирилл Парфенович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лошкаревы Василий Кириллович

Отец ребёнка: Лошкаревы Кирилл Парфенович

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все