Лошкаревы Анна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Авдотья Кирилловна
Отец ребёнка: Лошкаревы Кирилл Парфенович
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1829
Сын: Лошкаревы Николай Кириллович
Отец ребёнка: Лошкаревы Кирилл Парфенович
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Авдотья Кирилловна
Отец ребёнка: Лошкаревы Кирилл Парфенович
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лошкаревы Василий Кириллович
Отец ребёнка: Лошкаревы Кирилл Парфенович
Ревизская сказка №9 | 9-я ревизия Лошкаревы 1850 Пётр Миронович Лошкарев умер в 1847г Его сын Иван 61 год Иванов первый сын Мирон 42 года Мироновы сыновья: Тихон 17 лет, Пётр 9 лет Иванов второй сын ... Показать все