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Ворошилов Лев Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ворошилов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1915

Дочь: Спириденкова Марина Львовна

Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Антипьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ворошилова Екатерина Антипьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Александра Львовна

Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Антипьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов Порфирий Львович

Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Антипьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов Андрей Львович

Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Антипьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов Василий Львович

Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Антипьевна

Смерть
1976
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