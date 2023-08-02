Ворошилов Лев Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1976
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ворошилов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1915
Дочь: Спириденкова Марина Львовна
Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Антипьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Александра Львовна
Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Антипьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворошилов Порфирий Львович
Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Антипьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Антипьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворошилов Василий Львович
Мать ребёнка: Ворошилова Екатерина Антипьевна
Смерть
1976