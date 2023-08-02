Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Соловьева Александра Львовна
Соловьева Александра Львовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ворошилов Лев Николаевич
1893 г.р.
Мать
Ворошилова Екатерина Антипьевна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ворошилов Лев Николаевич
Мать:
Ворошилова Екатерина Антипьевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь