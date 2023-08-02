Ворошилова Екатерина Антипьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова Екатерина Антипьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1892

Дата смерти

28.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1892

Отец: Антипий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1915

Дочь: Спириденкова Марина Львовна

Отец ребёнка: Ворошилов Лев Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1925

Сын: Ворошилова Ульяна Львовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошилов Лев Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворошилова Валентина Львовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов Михаил Львович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Александра Львовна

Отец ребёнка: Ворошилов Лев Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щинова Зинаида Львовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов Порфирий Львович

Отец ребёнка: Ворошилов Лев Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов Андрей Львович

Отец ребёнка: Ворошилов Лев Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворошилов Василий Львович

Отец ребёнка: Ворошилов Лев Николаевич

Смерть
28.11.1983
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