Ворошилова Екатерина Антипьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1892
Дата смерти28.11.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1892
Отец: Антипий
Рождение ребёнка
12.12.1915
Дочь: Спириденкова Марина Львовна
Отец ребёнка: Ворошилов Лев Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1925
Сын: Ворошилова Ульяна Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворошилова Валентина Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Александра Львовна
Отец ребёнка: Ворошилов Лев Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щинова Зинаида Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворошилов Порфирий Львович
Отец ребёнка: Ворошилов Лев Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ворошилов Лев Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворошилов Василий Львович
Отец ребёнка: Ворошилов Лев Николаевич
Смерть
28.11.1983