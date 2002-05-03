Спириденкова Марина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1915
Дата смерти03.05.2002
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1915
Рождение ребёнка
22.01.1949
Дочь: Иванова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Спириденков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спириденков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Спириденков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворошилова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Спириденков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спириденков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Спириденков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
03.05.2002