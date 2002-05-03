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Спириденкова Марина Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1915

Дата смерти

03.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1915

Отец: Ворошилов Лев Николаевич

Мать: Ворошилова Екатерина Антипьевна

Рождение ребёнка
22.01.1949

Дочь: Иванова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Спириденков Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спириденков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спириденков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Спириденков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворошилова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Спириденков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спириденков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Спириденков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
03.05.2002