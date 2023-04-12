Давиташвили Леван (Луа) Иагорович
Место рожденияГрузия, Каспский район, Пашиани (Калобуани)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давиташвили Иагор Луарсабович
Мать: Нино
Грузия, Каспский район, Пашиани (Калобуани)
Рождение ребёнка
02.03.1931
Сын: Давиташвили Тенгиз Леванович
Мать ребёнка: Тамара Гиоргиевна
Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара Гиоргиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиташвили Карло Леванович
Мать ребёнка: Тамара Гиоргиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиташвили Автандил Леванович
Мать ребёнка: Тамара Гиоргиевна
Смерть
Неизвестно