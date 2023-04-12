Давиташвили Леван (Луа) Иагорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давиташвили Леван (Луа) Иагорович

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Место рождения

Грузия, Каспский район, Пашиани (Калобуани)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давиташвили Иагор Луарсабович

Мать: Нино

Грузия, Каспский район, Пашиани (Калобуани)
Рождение ребёнка
02.03.1931

Сын: Давиташвили Тенгиз Леванович

Мать ребёнка: Тамара Гиоргиевна

Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара Гиоргиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиташвили Карло Леванович

Мать ребёнка: Тамара Гиоргиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиташвили Автандил Леванович

Мать ребёнка: Тамара Гиоргиевна

Смерть
Неизвестно
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