Давиташвили Тенгиз Леванович
Место рожденияГрузия, Тбилиси
Дата рождения02.03.1931
Дата смерти14.04.2015
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1931
Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
28.05.1968
Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
14.04.2015
Грузия, Тбилиси
Грузия, Тбилиси