Давиташвили Тенгиз Леванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давиташвили Тенгиз Леванович

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Место рождения

Грузия, Тбилиси

Дата рождения

02.03.1931

Дата смерти

14.04.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1931

Отец: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович

Мать: Тамара Гиоргиевна

Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
28.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давиташвили Нино Михеильевна

Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давиташвили Нино Михеильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давиташвили Нино Михеильевна

Смерть
14.04.2015
Грузия, Тбилиси
Грузия, Тбилиси
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