(Джлантиашвили) Тамара Гиоргиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Джлантиашвили) Тамара Гиоргиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1931

Сын: Давиташвили Тенгиз Леванович

Отец ребёнка: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович

Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиташвили Карло Леванович

Отец ребёнка: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиташвили Автандил Леванович

Отец ребёнка: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович

Смерть
1976
Грузия, Тбилиси
Грузия, Тбилиси
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