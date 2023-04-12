(Джлантиашвили) Тамара Гиоргиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1931
Сын: Давиташвили Тенгиз Леванович
Отец ребёнка: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович
Грузия, Тбилиси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиташвили Карло Леванович
Отец ребёнка: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиташвили Автандил Леванович
Отец ребёнка: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович
Смерть
1976
Грузия, Тбилиси
Грузия, Тбилиси