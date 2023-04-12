Давиташвили Иагор Луарсабович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович
Мать ребёнка: Нино
Грузия, Каспский район, Пашиани (Калобуани)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиташвили Лавренти Иагорович
Мать ребёнка: Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиташвили Гиорги Иагорович
Мать ребёнка: Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиташвили Шалва Иагорович
Мать ребёнка: Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шура Иагоровна
Мать ребёнка: Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Иагоровна
Мать ребёнка: Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиташвили Константине (Коте) Иагорович
Мать ребёнка: Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиташвили Николоз (Кола) Иагорович
Мать ребёнка: Нино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луба Иагоровна
Мать ребёнка: Нино
Смерть
Неизвестно