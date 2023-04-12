Давиташвили Иагор Луарсабович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давиташвили Иагор Луарсабович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиташвили Леван (Луа) Иагорович

Мать ребёнка: Нино

Грузия, Каспский район, Пашиани (Калобуани)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиташвили Лавренти Иагорович

Мать ребёнка: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиташвили Гиорги Иагорович

Мать ребёнка: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиташвили Шалва Иагорович

Мать ребёнка: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура Иагоровна

Мать ребёнка: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Иагоровна

Мать ребёнка: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиташвили Константине (Коте) Иагорович

Мать ребёнка: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиташвили Николоз (Кола) Иагорович

Мать ребёнка: Нино

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луба Иагоровна

Мать ребёнка: Нино

Смерть
Неизвестно
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