Дарья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Марья Захаровна
Отец ребёнка: Захар Борисович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Наталья Захаровна
Отец ребёнка: Захар Борисович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Александр Захарович
Отец ребёнка: Захар Борисович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марина Захаровна
Отец ребёнка: Захар Борисович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Акулина Захаровна
Отец ребёнка: Захар Борисович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Тихон Захарович
Отец ребёнка: Захар Борисович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Яшанова Акулина Захаровна
Отец ребёнка: Захар Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Борисович
Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно