Дарья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Марья Захаровна

Отец ребёнка: Захар Борисович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Наталья Захаровна

Отец ребёнка: Захар Борисович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Александр Захарович

Отец ребёнка: Захар Борисович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марина Захаровна

Отец ребёнка: Захар Борисович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Акулина Захаровна

Отец ребёнка: Захар Борисович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Тихон Захарович

Отец ребёнка: Захар Борисович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Яшанова Акулина Захаровна

Отец ребёнка: Захар Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Борисович

Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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