Яшанова Акулина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Захар Борисович
Мать: Дарья Артемьевна
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Яшанов Яков Абрамович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Яшанов Яков Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно