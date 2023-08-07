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Яшанова Акулина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Захар Борисович

Мать: Дарья Артемьевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Яшанов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Яшанов Яков Абрамович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Яшанов Яков Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшанов Яков Абрамович

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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