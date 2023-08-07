Марина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Захар Борисович

Мать: Дарья Артемьевна

Бракосочетание
03.09.1802

Муж: Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Степан Никитич

Отец ребёнка: Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Василий Никитич

Отец ребёнка: Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Адриан Никитич

Отец ребёнка: Никита Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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