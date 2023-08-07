Марина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Захар Борисович
Мать: Дарья Артемьевна
Бракосочетание
03.09.1802
Муж: Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Степан Никитич
Отец ребёнка: Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Василий Никитич
Отец ребёнка: Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Адриан Никитич
Отец ребёнка: Никита Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно