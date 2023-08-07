Акулина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Захар Борисович

Мать: Дарья Артемьевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Алексей Архипович

Отец ребёнка: Архип Родионович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагея Архиповна

Отец ребёнка: Архип Родионович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья Архиповна

Отец ребёнка: Архип Родионович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Филипп Архипович

Отец ребёнка: Архип Родионович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Майоров Максим Архипович

Отец ребёнка: Архип Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архип Родионович

Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно
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