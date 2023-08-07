Акулина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Захар Борисович
Мать: Дарья Артемьевна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Алексей Архипович
Отец ребёнка: Архип Родионович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагея Архиповна
Отец ребёнка: Архип Родионович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья Архиповна
Отец ребёнка: Архип Родионович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Филипп Архипович
Отец ребёнка: Архип Родионович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Архип Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Архип Родионович
Место жительства
Неизвестно
Иваньково деревня Меленковского уезда Владимерской губернии
Смерть
Неизвестно