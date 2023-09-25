Ирина Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Демидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Васильевых Параскева Семенова

Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Васильевых Агрипина Семенова

Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Васильевых Параскева Семенова

Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васильевых Пелагия Семенова

Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Васильевых Лаврентий Семенович

Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Васильевых Филимон Семенович

Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов

Тохтино, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Васильевых Максим Семенович

Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов

Саввичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильевых Семен Герасимов

Смерть
Неизвестно
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