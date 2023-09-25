Ирина Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Васильевых Параскева Семенова
Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Васильевых Агрипина Семенова
Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Васильевых Параскева Семенова
Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васильевых Пелагия Семенова
Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Васильевых Лаврентий Семенович
Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Васильевых Филимон Семенович
Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов
Тохтино, Орловский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1856
Сын: Васильевых Максим Семенович
Отец ребёнка: Васильевых Семен Герасимов
Саввичи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно